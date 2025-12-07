MARCHE DE NOËL AUMONT-AUBRAC Maison de la Terre de Peyre Peyre en Aubrac
MARCHE DE NOËL AUMONT-AUBRAC Maison de la Terre de Peyre Peyre en Aubrac dimanche 6 décembre 2026.
MARCHE DE NOËL AUMONT-AUBRAC
Maison de la Terre de Peyre Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Le traditionnel marché de noël d’Aumont-Aubrac organisé par le Comité des fêtes Aumonais et l’office de tourisme Aubrac Lozérien aura lieu à la Maison de la Terre de Peyre.
Buvette et restauration sur place. .
Maison de la Terre de Peyre Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
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English :
L’événement MARCHE DE NOËL AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien