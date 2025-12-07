MARCHE DE NOËL AUMONT-AUBRAC Maison de la Terre de Peyre Peyre en Aubrac

MARCHE DE NOËL AUMONT-AUBRAC

Maison de la Terre de Peyre Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Le traditionnel marché de noël d’Aumont-Aubrac organisé par le Comité des fêtes Aumonais et l’office de tourisme Aubrac Lozérien aura lieu à la Maison de la Terre de Peyre.

Buvette et restauration sur place. .

Maison de la Terre de Peyre Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70

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English :

L’événement MARCHE DE NOËL AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien