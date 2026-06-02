Peyre en Aubrac

FOIRE À LA BROCANTE D’AUMONT-AUBRAC 36ÈME ÉDITION

Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 15 – 15 – 38 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Demandez le bulletin par mail et renvoyez-le complet avec

– Le bulletin d’inscription complété et signé. Merci de ne rien inscrire en dehors des informations demandées et d’adresser vos commentaires sur papier libre.

– Le chèque de règlement (ordre Comité des Fêtes Aumonais).

– Une copie recto-verso de votre pièce d’identité un extrait Kbis pour les professionnels.

Attention Tout dossier incomplet sera refusé. Places limitées aux 230 premiers dossiers complets. Aucun rappel ne sera fait. Les emplacements (non modifiables) seront attribués le matin même.

Ventes interdites

Pour garder l’esprit brocante, sont strictement interdits les produits neufs, les vêtements, la puériculture, les jouets, ainsi que le mobilier ou vêtements militaires et administratifs.

Le Comité se réserve le droit d’exclure tout exposant ne respectant pas le règlement. Vos commentaires doivent être joints sur papier libre. .

Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie brocante.aumont48@gmail.com

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English :

L’événement FOIRE À LA BROCANTE D’AUMONT-AUBRAC 36ÈME ÉDITION Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien