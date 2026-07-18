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FÊTE VOTIVE DE SAINT-SAUVEUR DE PEYRE Peyre en Aubrac

dimanche 16 août 2026 · Peyre en Aubrac

FÊTE VOTIVE DE SAINT-SAUVEUR DE PEYRE Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
48130 Peyre en Aubrac
Département
Lozère
Tarif
25 25 25 Adulte

Peyre en Aubrac

FÊTE VOTIVE DE SAINT-SAUVEUR DE PEYRE

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Rejoignez-nous pour la traditionnelle fête votive de Saint-Sauveur de Peyre ! Une journée festive et conviviale au cœur du village avec de nombreuses animations pour toute la famille.

Au programme de cette journée
– 11h00 Début des festivités avec l’aubade musette animée par [Nom de l’orchestre].
– Apéro ouvert à tous pour lancer les festivités.
– Grand repas dansant Venez vous régaler avec le traditionnel cochon grillé & aligot !
– Menu du repas Melon / Jambon Cochon grillé & Aligot Fromage Dessert.   .

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 45 73 07 18 

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English :

L’événement FÊTE VOTIVE DE SAINT-SAUVEUR DE PEYRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-18 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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