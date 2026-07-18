FÊTE VOTIVE DE SAINT-SAUVEUR DE PEYRE Peyre en Aubrac
dimanche 16 août 2026 · Peyre en Aubrac
Informations pratiques
Peyre en Aubrac
FÊTE VOTIVE DE SAINT-SAUVEUR DE PEYRE
Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Rejoignez-nous pour la traditionnelle fête votive de Saint-Sauveur de Peyre ! Une journée festive et conviviale au cœur du village avec de nombreuses animations pour toute la famille.
Au programme de cette journée
– 11h00 Début des festivités avec l’aubade musette animée par [Nom de l’orchestre].
– Apéro ouvert à tous pour lancer les festivités.
– Grand repas dansant Venez vous régaler avec le traditionnel cochon grillé & aligot !
– Menu du repas Melon / Jambon Cochon grillé & Aligot Fromage Dessert. .
Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 45 73 07 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FÊTE VOTIVE DE SAINT-SAUVEUR DE PEYRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-18 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
À voir aussi à Peyre en Aubrac (Lozère)
- ATELIERS D’AQUARELLE Maison du Prieuré Peyre en Aubrac 4 août 2026
- FÊTE VOTIVE D’AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac 7 août 2026
- FOIRE À LA BROCANTE D’AUMONT-AUBRAC 36ÈME ÉDITION Peyre en Aubrac 16 août 2026
- FÊTE VOTIVE SAINTE-COLOMBE DE PEYRE Peyre en Aubrac 29 août 2026
- FESTI’OUFF 48 VOL. 1 Peyre en Aubrac 11 septembre 2026