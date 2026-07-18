Informations pratiques

Peyre en Aubrac

FÊTE VOTIVE DE SAINT-SAUVEUR DE PEYRE

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Rejoignez-nous pour la traditionnelle fête votive de Saint-Sauveur de Peyre ! Une journée festive et conviviale au cœur du village avec de nombreuses animations pour toute la famille.

Au programme de cette journée

– 11h00 Début des festivités avec l’aubade musette animée par [Nom de l’orchestre].

– Apéro ouvert à tous pour lancer les festivités.

– Grand repas dansant Venez vous régaler avec le traditionnel cochon grillé & aligot !

– Menu du repas Melon / Jambon Cochon grillé & Aligot Fromage Dessert. .

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 45 73 07 18

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English :

L’événement FÊTE VOTIVE DE SAINT-SAUVEUR DE PEYRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-18 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien