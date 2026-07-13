ATELIERS D’AQUARELLE Maison du Prieuré Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Peyre en Aubrac

ATELIERS D’AQUARELLE

Maison du Prieuré Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

L’Office de Tourisme Aubrac Lozérien vous invite à exprimer votre créativité lors des ateliers d’initiation à l’aquarelle animés par l’artiste Myriam Chabosson. Rendez-vous tous les mardis et jeudis du mois d’août pour une parenthèse artistique conviviale et ouverte à tous. Inscription obligatoire.

Laissez parler votre créativité tout au long de l’été ! Tout au long du mois d’août, venez participer aux ateliers d’initiation à l’aquarelle animés par l’artiste peintre Myriam Chabosson. Ces rendez-vous créatifs se dérouleront tous les mardis et jeudis, de 15h00 à 17h30, dans le cadre accueillant du 1er étage de l’Office de Tourisme.

Que vous n’ayez jamais touché un pinceau ou que vous souhaitiez perfectionner votre technique, ces ateliers conviviaux sont ouverts à tous, sans distinction de niveau. Myriam Chabosson sera présente pour vous guider pas à pas, partager ses précieux conseils et vous aider à apprivoiser les jeux d’eau et de pigments propres à l’aquarelle. Une belle occasion de s’accorder une pause artistique et relaxante au cœur de la saison estivale.

La participation est libre, mais le nombre de places étant limité pour garantir un accompagnement de qualité, la réservation est indispensable. .

Maison du Prieuré Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70

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English :

The Aubrac Lozérien Tourist Office invites you to express your creativity during introductory watercolor workshops led by artist Myriam Chabosson. Join us every Tuesday and Thursday in August for a fun, artistic break that’s open to everyone. Registration is required.

L’événement ATELIERS D’AQUARELLE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien