AGENDA · Peyre en Aubrac
FÊTE VOTIVE SAINTE-COLOMBE DE PEYRE Peyre en Aubrac
samedi 29 août 2026 · Peyre en Aubrac
Informations pratiques
Peyre en Aubrac
FÊTE VOTIVE SAINTE-COLOMBE DE PEYRE
Sainte-Colombe-de-Peyre Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Fête votive de Sainte-Colombe de Peyre. Informations à venir. .
Sainte-Colombe-de-Peyre Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FÊTE VOTIVE SAINTE-COLOMBE DE PEYRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
À voir aussi à Peyre en Aubrac (Lozère)
- BALADES CREPUSCULAIRES JAVOLS javols Peyre en Aubrac 14 juillet 2026
- SORTIE PÊCHE AUX ÉCREVISSES Peyre en Aubrac 17 juillet 2026
- SORTIE ASTRONOMIE ET DÉCOUVERTE DU CIEL Peyre en Aubrac 20 juillet 2026
- SORTIE ASTRONOMIE ET DÉCOUVERTE DU CIEL Chauchailles 23 juillet 2026
- FÊTE DU PAIN DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS Peyre en Aubrac 25 juillet 2026