FÊTE DU COCHON AUMONT-AUBRAC Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac

FÊTE DU COCHON AUMONT-AUBRAC

Aumont-Aubrac 7 Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Le Comité des Fêtes Aumonais propose de célébrer la fête du cochon autour d’un repas.

Inscription à la mairie (le matin) 04 66 42 80 02. .

Aumont-Aubrac 7 Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 80 02

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English :

L’événement FÊTE DU COCHON AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien