FÊTE DU COCHON AUMONT-AUBRAC Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac
FÊTE DU COCHON AUMONT-AUBRAC Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac samedi 14 novembre 2026.
FÊTE DU COCHON AUMONT-AUBRAC
Aumont-Aubrac 7 Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Le Comité des Fêtes Aumonais propose de célébrer la fête du cochon autour d’un repas.
Inscription à la mairie (le matin) 04 66 42 80 02. .
Aumont-Aubrac 7 Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 80 02
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English :
L’événement FÊTE DU COCHON AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien