Peyre en Aubrac

FÊTE VOTIVE D’AUMONT-AUBRAC

Place du Foirail Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

De vendredi à dimanche, le centre du village s’anime grâce au Comité des fêtes Aumonais organisateurs de cette fête votive. Au programme jeux intervillages, repas, concours de pétanque, apéritif offert par la municipalité, attractions foraines, feu d’artifice, bal… .

Place du Foirail Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 80 02

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English :

L’événement FÊTE VOTIVE D’AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien