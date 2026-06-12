FÊTE VOTIVE D’AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac
FÊTE VOTIVE D’AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac vendredi 7 août 2026.
Peyre en Aubrac
FÊTE VOTIVE D’AUMONT-AUBRAC
Place du Foirail Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
De vendredi à dimanche, le centre du village s’anime grâce au Comité des fêtes Aumonais organisateurs de cette fête votive. Au programme jeux intervillages, repas, concours de pétanque, apéritif offert par la municipalité, attractions foraines, feu d’artifice, bal… .
Place du Foirail Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 80 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FÊTE VOTIVE D’AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
À voir aussi à Peyre en Aubrac (Lozère)
- LA CHORALE TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac 21 juin 2026
- SORTIE BOTANIQUE ST SAUVEUR Peyre en Aubrac 4 juillet 2026
- RENCONTRE DE CHORALES EN TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac 5 juillet 2026
- DETOURS DU MONDE SELIM TRIO Peyre en Aubrac 13 juillet 2026
- BALADES CREPUSCULAIRES JAVOLS javols Peyre en Aubrac 15 juillet 2026