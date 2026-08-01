CONCERT ENSEMBLE VOCAL CHOEUR GUILLAUME Fau-de-Peyre Peyre en Aubrac
mercredi 26 août 2026 · Fau-de-Peyre · Peyre en Aubrac
Informations pratiques
Peyre en Aubrac
CONCERT ENSEMBLE VOCAL CHOEUR GUILLAUME
Fau-de-Peyre Eglise Saint Martin Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Concert de l’ensemble vocal Choeur Guillaume. Direction Cédric CRESPIN.
Entrée libre.
Ars Nova, entre Moyen-Âge et Renaissance .
Fau-de-Peyre Eglise Saint Martin Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 31 11 07
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English :
L’événement CONCERT ENSEMBLE VOCAL CHOEUR GUILLAUME Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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