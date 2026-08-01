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CONCERT ENSEMBLE VOCAL CHOEUR GUILLAUME Fau-de-Peyre Peyre en Aubrac

mercredi 26 août 2026 · Fau-de-Peyre · Peyre en Aubrac

CONCERT ENSEMBLE VOCAL CHOEUR GUILLAUME Fau-de-Peyre Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Fau-de-Peyre
Adresse
Eglise Saint Martin
Ville
48130 Peyre en Aubrac
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Participation libre

Peyre en Aubrac

CONCERT ENSEMBLE VOCAL CHOEUR GUILLAUME

Fau-de-Peyre Eglise Saint Martin Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Concert de l’ensemble vocal Choeur Guillaume. Direction Cédric CRESPIN.
Entrée libre.
Ars Nova, entre Moyen-Âge et Renaissance   .

Fau-de-Peyre Eglise Saint Martin Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 31 11 07 

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English :

L’événement CONCERT ENSEMBLE VOCAL CHOEUR GUILLAUME Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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