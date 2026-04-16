Peyre en Aubrac

OUÏSSEZ-VOIR

Musée archéologique de Javols Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:30:00

fin : 2026-05-01 19:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Chants du dedans Chants du dehors

Concert-balade

Concert-balade pour 5 chanteur.euse.s a cappella

Ensemble, nous nous mettons à marcher. Des polyphonies de la Renaissance avec Janequin et Lejeune à la musique minimaliste américaine de Meredith Monk, les voix se mêlent et chantent le rocher, l’arbre, le ruisseau, le ciel et la terre.

Nous marchons pour nous réunir dans un lieu clos et faire sonner par nos chants Britten, Vasks et Machuel les résonances d’une contemplation commune. Un dialogue s’instaure alors entre notre sensibilité et la nature, et l’espace du dedans et du dehors. Comme un rituel, un cercle de voix. .

Musée archéologique de Javols Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie contact@lagrandegarabagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement OUÏSSEZ-VOIR Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien