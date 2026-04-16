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OUÏSSEZ-VOIR Peyre en Aubrac

OUÏSSEZ-VOIR Peyre en Aubrac

OUÏSSEZ-VOIR Peyre en Aubrac vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Musée archéologique de Javols

Ville : 48130 Peyre en Aubrac

Département : Lozère

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Participation libre

Peyre en Aubrac

OUÏSSEZ-VOIR

Musée archéologique de Javols Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 17:30:00
fin : 2026-05-01 19:30:00

Date(s) :
2026-05-01

Chants du dedans Chants du dehors
Concert-balade
Concert-balade pour 5 chanteur.euse.s a cappella
Ensemble, nous nous mettons à marcher. Des polyphonies de la Renaissance avec Janequin et Lejeune à la musique minimaliste américaine de Meredith Monk, les voix se mêlent et chantent le rocher, l’arbre, le ruisseau, le ciel et la terre.
Nous marchons pour nous réunir dans un lieu clos et faire sonner par nos chants Britten, Vasks et Machuel les résonances d’une contemplation commune. Un dialogue s’instaure alors entre notre sensibilité et la nature, et l’espace du dedans et du dehors. Comme un rituel, un cercle de voix.   .

Musée archéologique de Javols Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie   contact@lagrandegarabagne.fr

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English :

L’événement OUÏSSEZ-VOIR Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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