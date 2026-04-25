Les Forges

Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ?

Parking de l’église Les Forges Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Oups, Livraisons d’enfer !

Cirque en scène (79)

Théâtre de cart(o)ons ! C’est l’histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. Une situation simple et banale. Seulement, lorsqu’on ignore ce qu’on livre et à qui, la tâche peut s’avérer délicate, voire cocasse.

Et nos livreurs (version pieds nickelés du bon, la brute et le méchant) se prennent les pieds dans le carton. Les colis volent, explosent, miaulent, se déballent, se révèlent, s’animent, bref s’expriment…La situation dégénère dans l’absurde, le loufoque et même…le maléfique. Car si en plus, le diable s’en mêle…

Famille dès 3ans .

Parking de l’église Les Forges 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ?

L’événement Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ? Les Forges a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine