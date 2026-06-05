Aragnouet

Ouverture chapelle des Templiers à Aragnouet MOIS DU PATRIMOINE

Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Age par les pèlerins.

DANS CADRE DU MOIS DU PATRIMOINE Ouvert par une personne bénévole passionnée Avec commentaires à la demande.

Ouvert par une personne bénévole passionnée dans le cadre du mois du patrimoine en Vallées d’Aure & Louron Avec commentaires à la demande.

Information complémentaires contacter le 05.62.39.61.46 HORAIRES REPAS .

Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 46

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English :

A UNESCO World Heritage site, the chapel, once belonging to the Hospitallers of St. John of Jerusalem, is remarkable for its Romanesque architecture. Its location near the border passes made it a popular place for pilgrims in the Middle Ages.

WITHIN THE FRAMEWORK OF HERITAGE MONTH Open to the public by an enthusiastic volunteer with commentary on request.

L’événement Ouverture chapelle des Templiers à Aragnouet MOIS DU PATRIMOINE Aragnouet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Piau-Engaly|CDT65