Aragnouet

SORTIE PASTORALE

PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 08:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans la vallée de la Géla, venez découvrir aux cotés d’un garde-moniteur du Parc National, le monde pastorale mais aussi un paysage varié et exceptionnel.

Randonnée de 4h00, dénivelé + 500 m

Gratuit sur réservation 05 62 39 40 91

RDV à la Maison du Parc National à 8h00

Réservé aux bons marcheurs

.

PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the Géla valley, join a National Park ranger to discover not only the pastoral world, but also a varied and exceptional landscape.

4h00 hike, elevation gain + 500 m

Free on reservation: 05 62 39 40 91

Meeting point at the Maison du Parc National at 8:00 am

For good walkers only

L’événement SORTIE PASTORALE Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-28 par Parc National des Pyrénées|CDT65