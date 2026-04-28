SORTIE PASTORALE Aragnouet
SORTIE PASTORALE Aragnouet mercredi 22 juillet 2026.
Aragnouet
SORTIE PASTORALE
PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 08:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Dans la vallée de la Géla, venez découvrir aux cotés d’un garde-moniteur du Parc National, le monde pastorale mais aussi un paysage varié et exceptionnel.
Randonnée de 4h00, dénivelé + 500 m
Gratuit sur réservation 05 62 39 40 91
RDV à la Maison du Parc National à 8h00
Réservé aux bons marcheurs
.
PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91
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English :
In the Géla valley, join a National Park ranger to discover not only the pastoral world, but also a varied and exceptional landscape.
4h00 hike, elevation gain + 500 m
Free on reservation: 05 62 39 40 91
Meeting point at the Maison du Parc National at 8:00 am
For good walkers only
L’événement SORTIE PASTORALE Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-28 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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