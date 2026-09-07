Ouverture Chapelle Romane, Chapelle saint jean, Crupies
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle saint jean · Crupies
Informations pratiques
Ouverture Chapelle Romane 19 et 20 septembre Chapelle saint jean Drôme
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
accès possible pour personne handicapées
exposition photos sur thème « Esprit de clochers »
samedi 19 sept 14h00 quartet vocal féminin
samedi 20 sept 16h00 Vocalis choeur du Pays de Bourdeaux
Chapelle saint jean 505 route de la chapelle 26460 Crupies Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0427580637 http://chapellesaintjean.com chapelle romane du 12eme restaurée depuis 2015
visite libre avec concert de chorales le samedi 20 septembre parking
accès possible pour personne handicapées
©Bertrand Pichène
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