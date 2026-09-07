Ouverture Chapelle Romane, Chapelle saint jean, Crupies

Informations pratiques

Ouverture Chapelle Romane 19 et 20 septembre Chapelle saint jean Drôme

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

accès possible pour personne handicapées

exposition photos sur thème « Esprit de clochers »

samedi 19 sept 14h00 quartet vocal féminin

samedi 20 sept 16h00 Vocalis choeur du Pays de Bourdeaux

Chapelle saint jean 505 route de la chapelle 26460 Crupies Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0427580637 http://chapellesaintjean.com chapelle romane du 12eme restaurée depuis 2015

visite libre avec concert de chorales le samedi 20 septembre parking

accès possible pour personne handicapées

©Bertrand Pichène