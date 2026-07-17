Ouverture de la chapelle de Besanceuil et exposition photo, Chapelle de Besanceuil, Bonnay-Saint-Ythaire

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle de Besanceuil et exposition photo 19 et 20 septembre Chapelle de Besanceuil Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez assister à une visite commentée de l’édifice oû seront détaillés les fresques, la poutre de gloire et la litre funéraire

Une exposition photographique sur le thème du patrimoine vous sera également présentée par des artistes locaux et par les habitants de Bonnay Saint Ythaire.

Chapelle de Besanceuil rue de la charité besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Bonnay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0674058343 https://chapelle.besanceuil.fr L’église Saint-Pierre de Besanceuil, située à Bonnay Saint Ythaire en Saône-et-Loire, est une ancienne chapelle castrale remontant probablement au Xe siècle. Les parties les plus anciennes sont la façade et le mur nord de la nef, construits en opus spicatum (appareil en épi), et l’abside est ornée de bandes lombardes caractéristiques de l’art roman primitif. De nombreuses fresques sont encore visibles , ainsi qu’une Littre funéraire bien conservée. Propriété de la Commune depuis 2025, L’animation est assurée par l’association des amis de la chapelle de besanceuil qui y organise diverses activités culturelles: Concerts, expositions…. A L’occasion des JP 2026, une exposition photographique sur le thème du patrimoine sera présentée Parking de préférence à coté du lavoir et monter à pied en direction du Chateau

Visite commentée de l’édifice , fresques , poutre de Gloire, Littre funéraire

©Bruno Garrigue