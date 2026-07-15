Puces de Bonnay Le Bourg Bonnay-Saint-Ythaire

Informations pratiques

Bonnay-Saint-Ythaire

Puces de Bonnay

Le Bourg Bourg de Bonnay Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Les puces de Bonnay : le vide grenier de l’automne,

Devenues incontournables dans l’agenda des vide-greniers de l’automne, les puces de Bonnay sont l’occasion de faire de bonnes affaires toute la journée dans les rues et jardins du bourg avec plus de 80 d’exposants attendus.

Buvette et restauration salée/sucrée toute la journée. Pause détente et kermesse pour enfants à l’ombre des jardins du lavoir ! .

Le Bourg Bourg de Bonnay Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 44 96 17 aperpijeantardieu@gmail.com

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English : Puces de Bonnay

L’événement Puces de Bonnay Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-07-15 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès