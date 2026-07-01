Visite de l’étang des moines de Saint-Hippolyte, Lieudit l’étang, Bonnay-Saint-Ythaire

Informations pratiques

Visite de l’étang des moines de Saint-Hippolyte Dimanche 20 septembre, 14h00 Lieudit l’étang Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Propriété des moines de Cluny, le doyenné de Saint-Hippolyte participait à l’approvisionnement de l’abbaye. Dans cette optique, les moines créèrent à proximité un étang ainsi qu’un réseau de captage des eaux dont nous avons découvert récemment des traces très intéressantes.

Départs de visite le dimanche 20 septembre à 14 h, 15 h, et 16 h. Rendez-vous à l’entrée (signalée) d’un chemin qui débute presque en face de la chapelle du château de Chassignoles. Prévoir que la visite débute par 10 min de marche sur chemin non goudronné.

Lieudit l’étang l’Étang 71460 BONNAY-SAINT-YTHAIRE Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Bonnay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 85 40 71 25 Étang de SAINT-HIPPOLYTE appartenant aux moines de cluny

Propriété des moines de Cluny, le doyenné de Saint-Hippolyte participait à l’approvisionnement de l’abbaye. Dans cette optique, les moines créèrent à proximité un étang ainsi qu’un réseau de captage …

© Jean-Guy LEBEAU