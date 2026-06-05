Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Chapelle des Templiers Aragnouet
Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Chapelle des Templiers Aragnouet dimanche 27 septembre 2026.
Aragnouet
Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet
Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Âge par les pèlerins.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine .
Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
A UNESCO World Heritage site, the chapel, once belonging to the Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, is remarkable for its Romanesque architecture. Its location near the border passes made it a popular place for pilgrims in the Middle Ages.
L’événement Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Aragnouet a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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