Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Chapelle des Templiers Aragnouet mercredi 30 septembre 2026.

Aragnouet

Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet

Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Âge par les pèlerins.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A UNESCO World Heritage site, the chapel, once belonging to the Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, is remarkable for its Romanesque architecture. Its location near the border passes made it a popular place for pilgrims in the Middle Ages.

L’événement Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Aragnouet a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65