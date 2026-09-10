Ouverture de la chapelle Jésus, Chapelle Jésus – Tregarantec, Trégarantec

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle Jésus Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle Jésus – Tregarantec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez (re)découvrir cette chapelle du XVIIème siècle en granit, nichée dans un écrin de verdure. Halte sur le chemin de la basilique Notre-Dame du Folgoët, elle vous invite à explorer son histoire et son architecture.

Chapelle Jésus – Tregarantec Chapelle Jésus 29260 Trégarantec Trégarantec 29260 Finistère Bretagne 0298836165 https://tregarantec.bzh/commune-tregarantec/patrimoine.html https://www.cotedeslegendes.bzh/agenda/ouverture-de-la-chapelle-jesus/ La chapelle Jésus (1695-1714), restaurée en 1891. En 1708, une confrérie du nom de Saint-Nom-de-Jésus y est fondée. L’édifice en forme de croix remonte à 1695 ou 1696, ainsi que le confirme l’inscription « 1696 in nomine iesu omne genu flectatur ». La chapelle est agrandie en 1714 et bénite le 12 janvier 1716 : autour d’un œil de bœuf, on lit « F. F. P. V. M. O. Dolou. R. G. M. Guiavarch. F. 1715 ». Vendue à la Révolution, la chapelle est achetée le 17 avril 1795 par Daniel Nicolas Miorcec de Kerdanet et son épouse Marie Jeanne Le Guell des Places, pour être rendue au culte. Elle est restaurée au XIXème siècle ainsi que l’indique la date de 1891 au-dessus de la porte ouest. On y trouvait jadis un cadran solaire.

Venez (re)découvrir cette chapelle du XVIIème siècle en granit, nichée dans un écrin de verdure.

©Mairie de tregarantec