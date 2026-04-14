Ouverture de la Concrete !, Autre lieu, Genève

Ouverture de la Concrete ! Vendredi 8 mai, 16h00 Autre lieu

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T16:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T16:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:00:00+02:00

Venez fêter l’ouverture avec nous ! Au programme : jolies assiettes, cocktails estivaux, musique d’ambiance et notre terrasse ensoleillée face au jet d’eau

On se voit le 8 mai dès 16h !

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www.concrete-geneva.com

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