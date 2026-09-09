Ouverture de la Maison du sel en visite libre, Maison du sel, Haraucourt

Informations pratiques

Ouverture de la Maison du sel en visite libre 19 et 20 septembre Maison du sel Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’heure où le projet culturel de la Maison du sel se réinvente, elle vous accueille pour un week-end de découvertes et de partage ! Le programme des Journées Européennes du Patrimoine 2026 permettra de (re)découvrir le patrimoine salin. L’espace d’exposition sera accessible en visite libre le samedi matin et le dimanche toute la journée.

L’Observatoire demeure accessible comme c’est le cas le reste de l’année.

Maison du sel rue des écoles, 54110 Haraucourt Haraucourt 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 15 15 https://www.lamaisondusel.fr/ https://www.facebook.com/lamaisondusel La Maison du Sel s’appuie à la fois sur le concept des musées de société et sur celui des centres de culture scientifique, technique et industrielle (vulgarisation des sciences, faire comprendre le monde actuel qui nous entoure). Elle valorise la période contemporaine de l’exploitation du sel allant du XIXème siècle à nos jours et est axée principalement, mais non exclusivement, sur la Lorraine. La Maison du Sel développe une exposition permanente dont le fil conducteur est « Le sel : matière et exploitation». Le sel y est interprété sous de multiples angles d’approche : la chimie, la géologie, les techniques de production passées et actuelles, la santé, l’environnement, les usages du sel… Parking à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite.

À l’heure où le projet culturel de la Maison du sel se réinvente, elle vous accueille pour un week-end de découvertes et de partage ! Le programme des Journées Européennes du Patrimoine 2026 de le en…

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