Ouverture de la Piscine Piscine Bagnoles de l’Orne Normandie

Ouverture de la Piscine

Piscine Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une piscine de plein air chauffée ouverte dès le 18 mai jusqu’au 03 septembre.

Située sur le complexe sportif de Bagnoles de l’Orne, la piscine de plein air offre aux nageurs une eau chauffée entre 26 et 28°C.

Les nageurs peuvent utiliser, selon la fréquentation, deux couloirs de nage de 50 mètres et trois couloirs de 25 mètres. Le bassin réserve une profondeur de 0,80 m à 3,90 m ; il dispose de 2 petits toboggans et, ponctuellement, d’une structure gonflable ludique amovible pour les enfants.

Sur la plage, des transats sont en accès libre pour profiter d’un bain de soleil et se relaxer au bord du bassin. La piscine est également équipée d’un chariot de mise à l’eau pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite.

Vous pouvez participer à des séances d’aquagym ou de vélaqua (un vélo flottant sans pédales) animées par un maître-nageur. Des cours de natation en leçons collectives ou individuelles sont aussi dispensées ainsi que du coaching pour vaincre l’aquaphobie.

Le club Les Dauphins Bagnolais propose des baptêmes de plongée et initiations aux activités subaquatiques dès 8 ans (renseignement 07 50 93 13 43).

Renseignement (jours et horaires d’ouverture, tarifs…) à partir du 18 mai sur place ou au 02 33 37 84 22. .

Piscine Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 22

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English : Ouverture de la Piscine

L’événement Ouverture de la Piscine Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-23 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne