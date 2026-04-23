Ouverture de la Plage des Bardoulets dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Ouverture de la Plage des Bardoulets dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt mercredi 1 juillet 2026.
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Ouverture de la Plage des Bardoulets dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen
Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:45:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
La plage des Bardoulets sera ouverte dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen du 1er Juillet au 31 Août. La baignade sera surveillée durant cette période de 11h45 à 19h.
Plus de 100 disciplines sport & culture seront à découvrir à cette occasion. .
Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00
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English : Ouverture de la Plage des Bardoulets dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen
L’événement Ouverture de la Plage des Bardoulets dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays Foyen
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