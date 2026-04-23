Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Ouverture de la Plage des Bardoulets dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 11:45:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

La plage des Bardoulets sera ouverte dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen du 1er Juillet au 31 Août. La baignade sera surveillée durant cette période de 11h45 à 19h.

Plus de 100 disciplines sport & culture seront à découvrir à cette occasion. .

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00

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English : Ouverture de la Plage des Bardoulets dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen

L’événement Ouverture de la Plage des Bardoulets dans le cadre de CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays Foyen