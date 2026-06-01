Ouverture de la réserve « Les dimanches à la réserve », Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize

Ouverture de la réserve « Les dimanches à la réserve » Dimanche 7 juin, 14h00 Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580 Vendée

TARIF : 8 € et 6.50 €. Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le RDV des dimanches à la réserve a lieu directement à la Réserve Naturelle où vous pourrez observer les oiseaux aidés de guides. Le Pôle des Espaces Naturels ne sera pas ouvert ces jours-là.

Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580 route de triaize 85580 st denis du payré Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire

Le RDV des dimanches à la réserve a lieu directement à la Réserve Naturelle où vous pourrez observer les oiseaux aidés de guides. Le Pôle des Espaces Naturels ne sera pas ouvert ces jours-là.

LPO