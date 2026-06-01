Ouverture de la réserve « Les dimanches à la réserve », Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize
Ouverture de la réserve « Les dimanches à la réserve », Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize dimanche 7 juin 2026.
Ouverture de la réserve « Les dimanches à la réserve » Dimanche 7 juin, 14h00 Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580 Vendée
TARIF : 8 € et 6.50 €. Sans inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Le RDV des dimanches à la réserve a lieu directement à la Réserve Naturelle où vous pourrez observer les oiseaux aidés de guides. Le Pôle des Espaces Naturels ne sera pas ouvert ces jours-là.
Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580 route de triaize 85580 st denis du payré Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire
Le RDV des dimanches à la réserve a lieu directement à la Réserve Naturelle où vous pourrez observer les oiseaux aidés de guides. Le Pôle des Espaces Naturels ne sera pas ouvert ces jours-là.
LPO
À voir aussi à Triaize (Vendée)
- Visites guidées de la réserve naturelle Michel BROSSELIN en juin, Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize 6 juin 2026
- Animation : Un trésor bien gardé, Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize 10 juin 2026
- Visites guidées de la réserve naturelle Michel BROSSELIN en juin, Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize 13 juin 2026
- A la conquête de l’Ouest, Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize 17 juin 2026
- Visites guidées de la réserve naturelle Michel BROSSELIN en juin, Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize 20 juin 2026