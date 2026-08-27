Ouverture de la ressourcerie des Dervallières Boutique solidaire des Dervallières NANTES

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 16:00

Gratuit : non Prix accessibles En famille, Adulte, Tout public, Etudiant

La ressourcerie des Dervallières ouvre ses portes un samedi par mois ! Entre 10h et 16h, venez faire un tour dans cette boutique de seconde main. Vous trouverez des objets en tous genres dans cette ressourcerie généraliste : de la décoration, des vêtements, de la vaiselle, etc. Des jouets, des vêtements pour enfants, pour bébés, etc.De quoi trouver de belles pépites pour vous ou vos proches !La boutique fonctionne grâce aux dons des particuliers! Si vous souhaitez nous faire un dons, vous pouvez venir entre 10h et 15h30. Nous acceptons les jouets, la vaisselle en bon état, les livres récents et BD en bon état, les petit éléctroménager et petit mobilier fonctionnel…Les dates d’ouvertures : le 12/09, le 10/10, le 14/11 et le 12/12Si vous avez des questions n’hésitez pas à appeler au 02.40.43.92.97

Boutique solidaire des Dervallières NANTES 44100



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