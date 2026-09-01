Ouverture de la saison culturelle 2026/2027 de L’Arcanson 61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Ouverture de la saison culturelle 2026/2027 de L’Arcanson

61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris 61 avenue du lieutenant de vaisseau pari Biscarrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Soirée festive avec deux groupes du territoire

19h: Concert avec La Grasse Band

Née de l’union de la déesse Disco et du dieu Magret, la Grasse Bande scintille de mille et une paillettes et dissémine depuis plus de 15 ans ses fréquences cuivrées dans le Sud-Ouest et ailleurs en France !

21h Concert avec le Groupe Wouhou Disco Band

Wouhou Disco Band fait revivre le meilleur du disco,funk et soul des années 70-80 avec un show 100 % live, groove explosif et énergie communicative.

Icônes mythiques, look disco et répertoire ultradansant un concentré de bonne humeur taillé pourfaire vibrer toutes les générations. .

61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris 61 avenue du lieutenant de vaisseau pari Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 52 72 centreculturel@ville-biscarrosse.fr

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English : Ouverture de la saison culturelle 2026/2027 de L’Arcanson

L’événement Ouverture de la saison culturelle 2026/2027 de L’Arcanson Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Grands Lacs