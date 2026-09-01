Ouverture de la saison culturelle rue Marius Moustier Fuveau
samedi 26 septembre 2026 · rue Marius Moustier · Fuveau
Informations pratiques
Fuveau
Ouverture de la saison culturelle
Samedi 26 septembre 2026 à partir de 15h. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Découvrez l’ouverture de la saison culturelle de Fuveau avec deux spectacles Hansel & Gretel par la Cie La Failure et Mix-Tis par la Cie Nakou.
L’ouverture de la saison culturelle de Fuveau propose deux spectacles. À 15h00, la Cie La Failure présente Hansel & Gretel à la Galerie, accessible dès 8 ans et gratuit sur inscription via le site de la Mairie. À 16h30, la Cie Nakou propose Mix-Tis au Cours Leydet, un spectacle tout public en accès libre. .
rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Check out the opening of Fuveau’s cultural season with two performances: Hansel & Gretel by Cie La Failure and Mix-Tis by Cie Nakou.
L’événement Ouverture de la saison culturelle Fuveau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Fuveau
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