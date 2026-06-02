Ouverture de l’appartement témoin des Gratte-Ciel, Appartement témoin des Gratte-Ciel, Villeurbanne
Ouverture de l’appartement témoin des Gratte-Ciel, Appartement témoin des Gratte-Ciel, Villeurbanne samedi 19 septembre 2026.
Ouverture de l’appartement témoin des Gratte-Ciel 19 et 20 septembre Appartement témoin des Gratte-Ciel Métropole de Lyon
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ancienne loge de gardien, cet appartement typique des années 1930 et aménagé dans l’esprit de l’époque, vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Reflétant les modes de vies d’alors, c’est un voyage dans le temps qui vous est proposé…bienvenue aux Gratte-ciel !
Visite libre
L’appartement sera accessible au 15 avenue Henri Barbusse 69100 Villeurbanne – 1er étage.
Appartement témoin des Gratte-Ciel 15 avenue Henri Barbusse, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Ancienne loge de gardien, cet appartement typique des années 1930 et aménagé dans l’esprit de l’époque, vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. !…
© Le Rize
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