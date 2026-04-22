Aulon

Ouverture de l’église d’Aulon

Eglise d’Aulon AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:30:00

fin : 2026-07-26 15:30:00

Date(s) :

2026-07-26

L’église romane d’Aulon, inscrite Monument historique, possède des peintures murales remarquables et un retable baroque.

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .

Eglise d’Aulon AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

The Romanesque church of Aulon, listed as a historical monument, has remarkable wall paintings and a baroque altarpiece.

L’événement Ouverture de l’église d’Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65