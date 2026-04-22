Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon
Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon dimanche 26 juillet 2026.
Aulon
Ouverture de l’église d’Aulon
Eglise d’Aulon AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:30:00
fin : 2026-07-26 15:30:00
Date(s) :
2026-07-26
L’église romane d’Aulon, inscrite Monument historique, possède des peintures murales remarquables et un retable baroque.
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .
Eglise d’Aulon AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Romanesque church of Aulon, listed as a historical monument, has remarkable wall paintings and a baroque altarpiece.
L’événement Ouverture de l’église d’Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
À voir aussi à Aulon (Hautes-Pyrénées)
- Circuit pédestre n°AU1 d’Aulon à Augères Aulon Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre n°AU3 Les Cimades Aulon Creuse 1 mai 2026
- Promenade aux jardins La Sagne, La Sagne, Aulon 5 juin 2026
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 5 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 12 juillet 2026