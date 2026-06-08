Randonnée Sur les traces du Desman des Pyrénées HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE Aulon jeudi 30 juillet 2026.

Aulon

Randonnée Sur les traces du Desman des Pyrénées

HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 08:30:00

fin : 2026-07-30 15:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Partez à la rencontre de ce curieux mammifère méconnu mais avec une drôle de trompe!

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HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 52 34 aulon@cen-occitanie.org

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English :

Meet this curious, little-known mammal with a funny trunk!

L’événement Randonnée Sur les traces du Desman des Pyrénées Aulon a été mis à jour le 2026-06-08 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65