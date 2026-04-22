Ouverture de l’église de Bordères-Louron Eglise Bordères-Louron
Ouverture de l’église de Bordères-Louron Eglise Bordères-Louron dimanche 2 août 2026.
Bordères-Louron
Ouverture de l’église de Bordères-Louron
Eglise BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
L’église de Bordères-Louron, datant du XIXe siècle, possède un magnifique retable baroque et une stèle gallo-romaine.
Commentaire à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .
Eglise BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron
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English :
The church of Bordères-Louron, dating from the 19th century, has a magnificent baroque altarpiece and a Gallo-Roman stele.
L’événement Ouverture de l’église de Bordères-Louron Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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