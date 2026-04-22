Ouverture de l’église de Bordères-Louron Eglise Bordères-Louron

Bordères-Louron

Ouverture de l’église de Bordères-Louron

Eglise BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’église de Bordères-Louron, datant du XIXe siècle, possède un magnifique retable baroque et une stèle gallo-romaine.

Commentaire à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .

Eglise BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The church of Bordères-Louron, dating from the 19th century, has a magnificent baroque altarpiece and a Gallo-Roman stele.

L’événement Ouverture de l’église de Bordères-Louron Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65