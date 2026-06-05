Ouverture de l’église de Génos GENOS Génos
Ouverture de l’église de Génos GENOS Génos samedi 19 septembre 2026.
Génos
Ouverture de l’église de Génos
GENOS Eglise Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Génos est ouverte tout le week-end de 15h à 18h30.
Un diaporama Quand vient l’automne sera diffusé toutes les heures à partir de 15h.
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GENOS Eglise Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
To mark the European Heritage Days, the Génos church is open all weekend from 3pm to 6:30pm.
A slide show entitled When autumn comes will be shown every hour from 3pm.
L’événement Ouverture de l’église de Génos Génos a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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