Ouverture de l’église de Génos GENOS Génos

Génos

Ouverture de l’église de Génos

GENOS Eglise Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Génos est ouverte tout le week-end de 15h à 18h30.

Un diaporama Quand vient l’automne sera diffusé toutes les heures à partir de 15h.

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GENOS Eglise Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

To mark the European Heritage Days, the Génos church is open all weekend from 3pm to 6:30pm.

A slide show entitled When autumn comes will be shown every hour from 3pm.

L’événement Ouverture de l’église de Génos Génos a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65