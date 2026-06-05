Estensan

Ouverture de l’église d’Estensan

Eglise ESTENSAN Estensan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09

L’église d’Estensan, reconstruite au cours du XIXe siècle, présente un mobilier liturgique remarquable, et des remplois architecturaux de différentes époques.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

Eglise ESTENSAN Estensan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

The Estensan church, rebuilt in the 19th century, boasts remarkable liturgical furnishings and architectural additions from various periods.

L’événement Ouverture de l’église d’Estensan Estensan a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65