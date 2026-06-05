Visite du village d’Estensan RDV devant l’église Estensan
Visite du village d’Estensan RDV devant l’église Estensan vendredi 18 septembre 2026.
Estensan
Visite du village d’Estensan
RDV devant l’église ESTENSAN Estensan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Visite guidée du village d’Estensan autour de son histoire et de son patrimoine.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine .
RDV devant l’église ESTENSAN Estensan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Guided tour of the village of Estensan and its history and heritage.
L’événement Visite du village d’Estensan Estensan a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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