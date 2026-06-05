Estensan

Visite du village d’Estensan

RDV devant l’église ESTENSAN Estensan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Visite guidée du village d’Estensan autour de son histoire et de son patrimoine.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

RDV devant l’église ESTENSAN Estensan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Guided tour of the village of Estensan and its history and heritage.

L’événement Visite du village d’Estensan Estensan a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65