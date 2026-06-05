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Visite du village d’Estensan RDV devant l’église Estensan

Visite du village d’Estensan RDV devant l’église Estensan vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : RDV devant l'église

Adresse : ESTENSAN

Ville : 65170 Estensan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Estensan

Visite du village d’Estensan

RDV devant l’église ESTENSAN Estensan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Visite guidée du village d’Estensan autour de son histoire et de son patrimoine.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine   .

RDV devant l’église ESTENSAN Estensan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

Guided tour of the village of Estensan and its history and heritage.

L’événement Visite du village d’Estensan Estensan a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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