Ouverture de l’exposition par John Howe Place du Murier Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Ouverture de l’exposition par John Howe

Place du Murier Chapelle Notre-Dame du Mûrier Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Ouverture de l’exposition en présence de John Howe.

Dimanche 12 juillet à 11h

à la Chapelle du Mûrier

Exposition John Howe Dans le sillage des légendes arthuriennes

Artiste de renommée internationale, John Howe a profondément marqué l’imaginaire contemporain en donnant aux romans de J.R.R. Tolkien une prolongation picturale devenue une référence majeure. L’artiste a également donné vie aux principaux contes et légendes de l’imaginaire médiéval, pour de nombreuses éditions littéraires.

Au cœur des ruines de la chapelle, une sélection d‘œuvres sont reproduites sur des grandes bâches. Chevaliers, dragons et autres créateurs fantastiques, Merlin et le château de Camelot, prennent possession et ornent les lieux. Visible de l’extérieur de la chapelle.

Exposition organisée dans le cadre du parcours Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .

Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.

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Place du Murier Chapelle Notre-Dame du Mûrier Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Ouverture de l’exposition par John Howe Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44