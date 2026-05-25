Batz-sur-Mer

Atelier création d’un mobile en papier

Boutique Etonnantes Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Ateliers création d’un mobile en papier

Par Charlotte Lapina

10h-11h ; 11h-12h ; 15h-16h ; 16h-17h

Boutique Etonnantes .

Boutique Etonnantes Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 07 43 47 contact.etonnantes@gmail.com

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English :

L’événement Atelier création d’un mobile en papier Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44