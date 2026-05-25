Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier création d’un mobile en papier Batz-sur-Mer

Atelier création d’un mobile en papier Batz-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Boutique Etonnantes

Ville : 44740 Batz-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Batz-sur-Mer

Atelier création d’un mobile en papier

Boutique Etonnantes Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Ateliers création d’un mobile en papier  
Par Charlotte Lapina   

10h-11h ; 11h-12h ; 15h-16h ; 16h-17h

Boutique Etonnantes   .

Boutique Etonnantes Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 07 43 47  contact.etonnantes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier création d’un mobile en papier Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

À voir aussi à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)