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Spectacle Goupil ou face Rue Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer

Spectacle Goupil ou face Rue Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Rue Vaucourt-Singer

Adresse : (accès par la rue du Prieuré)

Ville : 44740 Batz-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Batz-sur-Mer

Spectacle Goupil ou face

Rue Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré) Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 15:00:00

Date(s) :
2026-07-15

SPECTACLE  “GOUPIL OU FACE”
Par la Cie L’Effet Railleur

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre conte médiéval Le Roman de Renart . C’est un show clownesque qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques.
À la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens, ces joyeux lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent pas un moment de répit au public.

Un spectacle plein d’humour, pour toute la famille !

Conte déjanté circo-clownesque, à partir de 3 ans GRATUIT
Lieu Rue Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré)   .

Rue Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré) Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36  office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Spectacle Goupil ou face Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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