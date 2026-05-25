Spectacle Goupil ou face Rue Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer
Spectacle Goupil ou face Rue Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Spectacle Goupil ou face
Rue Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré) Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 15:00:00
Date(s) :
2026-07-15
SPECTACLE “GOUPIL OU FACE”
Par la Cie L’Effet Railleur
Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre conte médiéval Le Roman de Renart . C’est un show clownesque qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques.
À la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens, ces joyeux lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent pas un moment de répit au public.
Un spectacle plein d’humour, pour toute la famille !
Conte déjanté circo-clownesque, à partir de 3 ans GRATUIT
Lieu Rue Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré) .
Rue Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré) Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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English :
L’événement Spectacle Goupil ou face Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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