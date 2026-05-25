Concours de châteaux de sable Batz-sur-Mer
Concours de châteaux de sable Batz-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Concours de châteaux de sable
Plage Valentin Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Vous aurez 1h30 pour construire le pus beau et le plus solide château de sable ! Chaque équipe devra se munir de son propre matériel râteaux, pelles et seaux (de type classique).
En fin de session, le jury élira le plus beau château de sable sur différents critères. Des lots sont à gagner !
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme.
Le concours se tiendra à la plage Valentin. .
Plage Valentin Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Concours de châteaux de sable Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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