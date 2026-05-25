Fête Nationale du 14 juillet Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Fête Nationale du 14 juillet

Centre-bourg Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Après la traditionnelle cérémonie officielle en fin de matinée, rejoignez-nous pour une soirée mémorable.

Au programme un défilé aux lampions et en musique illuminera nos rues, suivi d’un spectaculaire feu d’artifice tiré depuis le port Saint-Michel.

La fête se poursuivra avec une animation DJ et des guirlandes lumineuses au port Saint-Michel.

Venez nombreux pour célébrer ensemble la Fête Nationale !

DÉFILÉ & CÉRÉMONIE OFFICIELLE

10H Départ Hôtel de ville

Le cortège partira de l’Hôtel de ville et remontera les rues du centre-bourg jusqu’à la place du Mûrier pour la cérémonie officielle à 10h45, avec un dépôt de gerbe au Monument aux morts.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX – Parc du Petit Bois

21H Distribution des lampions

Rendez-vous au kiosque du Petit Bois pour la distribution des lampions aux enfants.

22H Cortège

Accompagnés en musique par la fanfare des Croq’notes, petits et grands illumineront de leurs lampions tricolores les rues du Bourg jusqu’au port Saint-Michel.

FEU D’ARTIFICE à 23H – Port Saint-Michel

C’est le grand moment ! La commune vous offre un spectacle de feu pyrotechnique (feu d’artifices) en musique, tiré depuis la jetée du port Saint-Michel, pour un moment éblouissant !

GUIRLANDES LUMINEUSES & DJ – Port Saint-Michel

Nouveauté cette année, la décoration lumineuse de Territoires Imaginaires s’allumera après le feu d’artifice pour illuminer le port Saint-Michel avec une animation musicale DJ et une buvette pour festoyer !



Distribution gratuite de drapeaux tricolores à l’Office de tourisme du 10 au 14 juillet !

GRATUIT, TOUT PUBLIC

.

Centre-bourg Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête Nationale du 14 juillet Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44