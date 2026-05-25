Vente des livres désherbés de la médiathèque Batz-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.

Batz-sur-Mer

Vente des livres désherbés de la médiathèque

Parvis de la salle des Fêtes Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 13:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-15

VENTE DES LIVRES DÉSHERBÉS

SAMEDIS 11 JUILLET ET 15 AOÛT DE 9H30 À 13H30

Parvis de la salle des Fêtes

À l’occasion des deux foires à la brocante organisées par ABALA, la médiathèque vend à prix cas sés les livres désherbés (sortis du stock). L’occasion de donner une seconde vie à ces ouvrages et de remplir sa bibliothèque personnelle à moindres frais!

>> Magazine 0.50€,

livre petit format 1€,

livre grand format et BD 2€,

beau livre 5€,

puzzle 5€,

beau livre très grand format 8€. .

Parvis de la salle des Fêtes Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Vente des livres désherbés de la médiathèque Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44