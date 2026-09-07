Ouverture de saison culturelle : The Amber Day, Centre culturel du Coglais, Les Portes du Coglais, Les Portes du Coglais

Informations pratiques

Ouverture de saison culturelle : The Amber Day Dimanche 4 octobre, 16h00 Centre culturel du Coglais, Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:15:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:15:00+02:00

The Amber Day nous embarque dans un voyage folk et americana porté par la voix de Rachel Baum, chanteuse américaine originaire de Louisiane.

Entre douceur mélancolique et envolées pop, le groupe tisse des paysages sonores chaleureux et immersifs. Leurs chansons racontent l’amour, l’exil et les souvenirs de vie. Un moment hors du temps à partager, entre intensité, élégance et frissons musicaux.

Souvent comparé aux excellents Cats on Trees avec lesquels ils ont partagé quelques scènes, The Amber Day séduit avant d’éblouir grâce à la grande qualité de ses musiques mais aussi grâce à une maîtrise parfaite de la scène.

En parallèle, la médiathèque (à l’étage) reste ouverte tout l’après-midi et propose des animations et des séances de découvertes pour tous.

Rachel : Chant – piano – Mandoline – Guitare folk

Antonin : Guitare folk

Fred : Guitare électrique – banjo – choeurs

Lucien : Basse

Aurélien : Batterie

Florent : Son

Centre culturel du Coglais, Les Portes du Coglais 1 place St Melaine, Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais 35460 Montours Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://couesnon-marchesdebretagne.notre-billetterie.fr/billets?kld=2627 »}]

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©Cindy Canto