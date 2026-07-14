Informations pratiques

Vernouillet

Ouverture de saison

51A Rue de Torçay Vernouillet Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

OUVERTURE DE SAISON Cie La Tarbasse Fugue

Danse

Nous vous accueillons dès 19h pour notre présentation de saison 2026-2027.

Le carton d’invitation est à présenter à votre arrivée. Uniquement sur réservation.

Au programme

19h Discours et présentation de la programmation

20h Spectacle d’ouverture suivi d’un pot de l’amitié

Fugue est un quatuor chorégraphique qui marie la fugue baroque de Bach à la musique l’électro répétitive.

Quatre danseurs et danseuses, aux corps et parcours variés, incarnent sur scène la complexité et l’urgence de notre société post-moderne, dans une fougue dansée à travers des motifs répétitifs et une écriture chorégraphique précise. Entre clair-obscur et brillance, la pièce joue des contrastes pour créer une atmosphère à la fois rigoureuse et envoûtante, où la transe du mouvement perpétuel interroge notre rapport au temps et à l’espace. Une fusion entre classicisme et modernité, où chaque geste devient un écho de notre époque. .

51A Rue de Torçay Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 42 60 18 billetterieatsp@dreux-agglomeration.fr

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English :

Singer, composer and performer, Ay? is a rare artist whose smooth, powerful voice transports you from the very first notes. Her new album (due for release in September 2024) is dedicated to Mami Wata, the goddess of the ocean.

L’événement Ouverture de saison Vernouillet a été mis à jour le 2026-07-14 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX