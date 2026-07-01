Un autre Jasmin, Cie Ten – Johanna Lévy, L’Atelier à spectacle, Vernouillet

Informations pratiques

Un autre Jasmin, Cie Ten – Johanna Lévy Samedi 19 septembre, 14h00 L’Atelier à spectacle Eure-et-Loir

14h – abords de l’Atelier à spectacle (hall de l’Atelier en cas de mauvais temps).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Chorégraphe et fondatrice de la Compagnie Ten, Johanna Lévy propose aux participants d’Un autre Jasmin, d’entrer dans un espace où le mouvement devient un langage commun, un lieu d’amitié et de solidarité. Et dans cette danse infinie, quelque chose se tisse, fragile et puissant à la fois : une force collective, un passage essentiel.

L’Atelier à spectacle 51A rue de Torçay, 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 42 60 18 https://www.latelier-a-spectacle.com/ https://www.instagram.com/latelier.a.spectacle/ La saison 2026 / 2027 promet d’être singulière. Pour cette dernière saison dans les murs des anciens hangars Robert, qui accueillent l’Atelier à spectacle depuis plus de 40 ans, vous êtes conviés au lancement de la métamorphose du théâtre et de ses abords. Durant les travaux, les deux prochaines saisons se déploieront hors-les-murs, en nomadisme sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, pour retrouver à la rentrée 2029 un équipement rénové. Curieux de découvrir en avant-première les contours de ce projet d’urbanisme culturel ? Rendez-vous à l’Atelier à spectacle, exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le samedi 19 septembre. • Ouverture de 14h à 18h

• Entrée libre et gratuite

• Le guichet de la billetterie et le bar seront ouverts

Parking sur place

Chorégraphe et fondatrice de la Compagnie Ten, Johanna Lévy propose aux participants d’Un autre Jasmin, d’entrer dans un espace où le mouvement devient un langage commun.

© Xavier Girad