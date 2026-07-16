Visite guidée des coulisses, L’Atelier à spectacle, Vernouillet

Informations pratiques

Visite guidée des coulisses Samedi 19 septembre, 14h00 L’Atelier à spectacle Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous avez toujours rêvé de découvrir les coulisses d’une salle de spectacle ? De pénétrer dans les loges des artistes que vous venez applaudir ? Inscrivez-vous à l’un des créneaux de visite proposés avec un membre de notre équipe.

L’Atelier à spectacle 51A rue de Torçay, 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 42 60 18 https://www.latelier-a-spectacle.com/ https://www.instagram.com/latelier.a.spectacle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-dreux.fr »}] La saison 2026 / 2027 promet d’être singulière. Pour cette dernière saison dans les murs des anciens hangars Robert, qui accueillent l’Atelier à spectacle depuis plus de 40 ans, vous êtes conviés au lancement de la métamorphose du théâtre et de ses abords. Durant les travaux, les deux prochaines saisons se déploieront hors-les-murs, en nomadisme sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, pour retrouver à la rentrée 2029 un équipement rénové. Curieux de découvrir en avant-première les contours de ce projet d’urbanisme culturel ? Rendez-vous à l’Atelier à spectacle, exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le samedi 19 septembre. • Ouverture de 14h à 18h

• Entrée libre et gratuite

• Le guichet de la billetterie et le bar seront ouverts

Parking sur place

Vous avez toujours rêvé de découvrir les coulisses d’une salle de spectacle ? De pénétrer dans les loges des artistes que vous venez applaudir ?

© Arnaud Lombard