OUVERTURE DES ATELIERS D’ART Montpellier
OUVERTURE DES ATELIERS D’ART Montpellier samedi 2 mai 2026.
Montpellier
OUVERTURE DES ATELIERS D’ART
Rue du Général Vincent Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
La rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent ouvre ses portes tous les 1er samedis du mois.
Les ateliers qui vous accueillent le samedi 02 mai de 14h à 18h30
La rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent ouvre ses portes tous les 1er samedis du mois.
Les ateliers qui vous accueillent le samedi 02 mai de 14h à 18h30
Atelier Gisèle Cazilhac
Peinture
16 rue général Vincent
0687644588
gisele.cazilhac@orange.fr
Atelier Nel Clot
Photographie et Encres
7 rue du Général Vincent Montpellier
06 10 72 54 82
nelclot@gmail.com
Oz_aime
Maguelone Frulio
Origami
13 rue du Général Vincent
06 61 53 20 71
Ozmag@free.fr
Atelier.Galerie [ES]ArtFactory
Etienne Schwarcz
5 rue général Vincent
0662162930
eschwarcz@wanadoo.fr
Atelier Couleurs Laïline
Laïla Abdelouaret et Pascaline Blandin
Papier roulé et peinture/collage
14 rue du Général Vincent
06 03 99 33 05
couleurslailine@yahoo.com
Atelier Sophie Massault
Habilleuse de porcelaine
5 rue du Général Vincent
06 16 22 69 61
sophie.massault@hotmail.fr .
Rue du Général Vincent Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00
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English :
Rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent opens its doors every 1st Saturday of the month.
The workshops that will welcome you on Saturday, May 02 from 2pm to 6:30pm
L’événement OUVERTURE DES ATELIERS D’ART Montpellier a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER
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