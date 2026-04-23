Montpellier

OUVERTURE DES ATELIERS D’ART

Rue du Général Vincent Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent ouvre ses portes tous les 1er samedis du mois.

Les ateliers qui vous accueillent le samedi 02 mai de 14h à 18h30

La rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent ouvre ses portes tous les 1er samedis du mois.

Les ateliers qui vous accueillent le samedi 02 mai de 14h à 18h30

Atelier Gisèle Cazilhac

Peinture

16 rue général Vincent

0687644588

gisele.cazilhac@orange.fr

Atelier Nel Clot

Photographie et Encres

7 rue du Général Vincent Montpellier

06 10 72 54 82

nelclot@gmail.com

Oz_aime

Maguelone Frulio

Origami

13 rue du Général Vincent

06 61 53 20 71

Ozmag@free.fr

Atelier.Galerie [ES]ArtFactory

Etienne Schwarcz

5 rue général Vincent

0662162930

eschwarcz@wanadoo.fr

Atelier Couleurs Laïline

Laïla Abdelouaret et Pascaline Blandin

Papier roulé et peinture/collage

14 rue du Général Vincent

06 03 99 33 05

couleurslailine@yahoo.com

Atelier Sophie Massault

Habilleuse de porcelaine

5 rue du Général Vincent

06 16 22 69 61

sophie.massault@hotmail.fr .

Rue du Général Vincent Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

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English :

Rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent opens its doors every 1st Saturday of the month.

The workshops that will welcome you on Saturday, May 02 from 2pm to 6:30pm

L’événement OUVERTURE DES ATELIERS D’ART Montpellier a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER