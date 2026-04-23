Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

OUVERTURE DES ATELIERS D’ART Montpellier

OUVERTURE DES ATELIERS D’ART Montpellier samedi 2 mai 2026.

Adresse : Rue du Général Vincent

Ville : 34070 Montpellier

Département : Hérault

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif :

Montpellier

OUVERTURE DES ATELIERS D’ART

Rue du Général Vincent Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

La rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent ouvre ses portes tous les 1er samedis du mois.
Les ateliers qui vous accueillent le samedi 02 mai de 14h à 18h30
La rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent ouvre ses portes tous les 1er samedis du mois.

Les ateliers qui vous accueillent le samedi 02 mai de 14h à 18h30

Atelier Gisèle Cazilhac
Peinture
16 rue général Vincent
0687644588
gisele.cazilhac@orange.fr

Atelier Nel Clot
Photographie et Encres
7 rue du Général Vincent Montpellier
06 10 72 54 82
nelclot@gmail.com

Oz_aime
Maguelone Frulio
Origami
13 rue du Général Vincent
06 61 53 20 71
Ozmag@free.fr

Atelier.Galerie [ES]ArtFactory
Etienne Schwarcz
5 rue général Vincent
0662162930
eschwarcz@wanadoo.fr

Atelier Couleurs Laïline
Laïla Abdelouaret et Pascaline Blandin
Papier roulé et peinture/collage
14 rue du Général Vincent
06 03 99 33 05
couleurslailine@yahoo.com

Atelier Sophie Massault
Habilleuse de porcelaine
5 rue du Général Vincent
06 16 22 69 61
sophie.massault@hotmail.fr   .

Rue du Général Vincent Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent opens its doors every 1st Saturday of the month.
The workshops that will welcome you on Saturday, May 02 from 2pm to 6:30pm

L’événement OUVERTURE DES ATELIERS D’ART Montpellier a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)