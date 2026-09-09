Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise », La Boîte en Valise – AFPA – bâtiment 28, Saint-Herblain

samedi 19 septembre 2026 · La Boîte en Valise - AFPA - bâtiment 28 · Saint-Herblain

Informations pratiques

Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise » Samedi 19 septembre, 14h00 La Boîte en Valise – AFPA – bâtiment 28 Loire-Atlantique

tout public – entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise »

afpa – bâtiment 28 – 23 rue de la rivaudière

Expositions et ateliers

De 14 h à 18 h – tout public – entrée libre

Visite, rencontre des artistes et ateliers de pratique au collectif « La Boîte en Valise ».

La Boîte en Valise – AFPA – bâtiment 28 23 rue de la rivaudière, 44800 saint-herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise »

La Boite en Valise