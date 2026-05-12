Ouverture des remontées mécaniques Vaujany
Ouverture des remontées mécaniques Vaujany samedi 20 juin 2026.
Vaujany
Ouverture des remontées mécaniques
Place du Téléphérique Vaujany Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-27 2026-06-29 2026-07-04
La station de Vaujany est heureuse d’annoncer l’ouverture officielle de ses remontées mécaniques pour l’été 2026.
Profitez pleinement de la saison estivale pour découvrir le domaine Espace Alpe d’Huez
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Place du Téléphérique Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 72 37 info@vaujany.com
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English : Opening of the ski lifts
The Vaujany resort is pleased to announce the official opening of its ski lifts for summer 2026. Make the most of the summer season and discover the Espace Alpe d’Huez area.
L’événement Ouverture des remontées mécaniques Vaujany a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Vaujany