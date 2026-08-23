Ouverture du Festival Cap Danse Saint-Yvi

Informations pratiques

Saint-Yvi

Ouverture du Festival Cap Danse

Salle des sports Saint-Yvi Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

C’est toi qu’on adore

Leïla Ka

par l’Ensemble Chorégraphique du Conservatoire de Paris

Gratuit accès libre 25 min — Tout public

(dans la limite des places disponibles)

Leïla Ka recrée ici sa pièce C’est toi qu’on adore pour l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire national

supérieur de musique et de danse de Paris. Ensemble, les corps avancent, résistent, chutent parfois et se relèvent.

Entre moments d’élan et d’épuisement, la pièce suit un groupe confronté à l’adversité. Une traversée où se mêlent

lutte, espoir et persévérance, portée par cette énergie qui nous pousse à continuer.

Chorégraphe et danseuse française, Leïla Ka développe une écriture physique et engagée, nourrie par la danse

contemporaine et les cultures urbaines.

Interprètes Sasha Boccara, Noah Bosquaux, Kim Delage-Mourroux,

Mila Delangue, Lilas Georg, Juliette Ghebache, Chiara Huet—Tournier,

Lino Jaricot, Margot Ngosso Silo, Noa Vecrigner.

En partenariat avec la Ville de Saint-Yvi.

Gratuit accès libre 25 min — Tout public

Restitution d’ateliers

Collectiv’ Recette

Compagnie La Grive

Gratuit accès libre 10 min — Tout public

(dans la limite des places disponibles)

Sur le plateau, des enfants de Saint-Yvi nous présentent Collectiv’Recette. “Je te la passe, tu me dis, je te transmets,

nous nous accompagnons, et ensemble nous la verserons dans le verre.” Une forme festive de cocktail dansé où le geste

rencontre le goût et la convivialité. Un peu de futur, une pointe d’espoir, un zeste de poésie une invitation à faire ensemble et à inventer du commun.

Une proposition issue d’un projet d’éducation artistique et culturelle mené avec l’école Skol Ker de Saint-Yvi sur l’année 2026.

Interprètes Clémentine Maubon, Bastien Lefèvre et les élèves de l’école Skol Ker.

+ mise en mouvement à l’issue de la représentation

+ cocktail et buffet de produits des fermes de St-Yvi

En partenariat avec la Ville de Saint-Yvi, l’école publique Skol Ker

et le Projet Alimentaire Territorial de CCA.

Gratuit dans la limite des places disponibles .

Salle des sports Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Ouverture du Festival Cap Danse Saint-Yvi a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA