Ouverture du Festival Cap Danse Saint-Yvi
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Yvi
Informations pratiques
Saint-Yvi
Ouverture du Festival Cap Danse
Salle des sports Saint-Yvi Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
C’est toi qu’on adore
Leïla Ka
par l’Ensemble Chorégraphique du Conservatoire de Paris
Gratuit accès libre 25 min — Tout public
(dans la limite des places disponibles)
Leïla Ka recrée ici sa pièce C’est toi qu’on adore pour l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris. Ensemble, les corps avancent, résistent, chutent parfois et se relèvent.
Entre moments d’élan et d’épuisement, la pièce suit un groupe confronté à l’adversité. Une traversée où se mêlent
lutte, espoir et persévérance, portée par cette énergie qui nous pousse à continuer.
Chorégraphe et danseuse française, Leïla Ka développe une écriture physique et engagée, nourrie par la danse
contemporaine et les cultures urbaines.
Interprètes Sasha Boccara, Noah Bosquaux, Kim Delage-Mourroux,
Mila Delangue, Lilas Georg, Juliette Ghebache, Chiara Huet—Tournier,
Lino Jaricot, Margot Ngosso Silo, Noa Vecrigner.
En partenariat avec la Ville de Saint-Yvi.
Gratuit accès libre 25 min — Tout public
Restitution d’ateliers
Collectiv’ Recette
Compagnie La Grive
Gratuit accès libre 10 min — Tout public
(dans la limite des places disponibles)
Sur le plateau, des enfants de Saint-Yvi nous présentent Collectiv’Recette. “Je te la passe, tu me dis, je te transmets,
nous nous accompagnons, et ensemble nous la verserons dans le verre.” Une forme festive de cocktail dansé où le geste
rencontre le goût et la convivialité. Un peu de futur, une pointe d’espoir, un zeste de poésie une invitation à faire ensemble et à inventer du commun.
Une proposition issue d’un projet d’éducation artistique et culturelle mené avec l’école Skol Ker de Saint-Yvi sur l’année 2026.
Interprètes Clémentine Maubon, Bastien Lefèvre et les élèves de l’école Skol Ker.
+ mise en mouvement à l’issue de la représentation
+ cocktail et buffet de produits des fermes de St-Yvi
En partenariat avec la Ville de Saint-Yvi, l’école publique Skol Ker
et le Projet Alimentaire Territorial de CCA.
Gratuit dans la limite des places disponibles .
Salle des sports Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Ouverture du Festival Cap Danse Saint-Yvi a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA
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