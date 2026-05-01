Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans Cinéma Les Korrigans Guingamp

Guingamp

Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Assistez à la retransmission de la cérémonie d’ouverture à 19h, suivie de la projection du film la vénus électrique à 20h. .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07

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English :

L’événement Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans Guingamp a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol