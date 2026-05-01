Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans Cinéma Les Korrigans Guingamp
Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans Cinéma Les Korrigans Guingamp mardi 12 mai 2026.
Guingamp
Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Assistez à la retransmission de la cérémonie d’ouverture à 19h, suivie de la projection du film la vénus électrique à 20h. .
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07
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L’événement Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans Guingamp a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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