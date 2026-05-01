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Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans Cinéma Les Korrigans Guingamp

Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans Cinéma Les Korrigans Guingamp mardi 12 mai 2026.

Lieu : Cinéma Les Korrigans

Adresse : 6 Rue Saint-Nicolas

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Guingamp

Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Assistez à la retransmission de la cérémonie d’ouverture à 19h, suivie de la projection du film la vénus électrique à 20h.   .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07 

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English :

L’événement Ouverture du festival de Cannes 2026 au cinéma Les Korrigans Guingamp a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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